Décès du couturier espagnol Antonio Miró

(Belga) Le couturier catalan Antonio Miró, figure emblématique de la mode espagnole, est mort à 74 ans, après une carrière d'un demi-siècle qui a emmené certaines de ses créations au style résolument "barcelonais" jusque sur des podiums internationaux, a annoncé jeudi le ministre de la Culture.

"Qu'il repose en paix", a tweeté jeudi Miquel Iceta, le ministre de la Culture. "Attristé par la mort de Toni Miró, un des grands noms de la mode catalane", a également réagi sur Twitter le président régional catalan Pere Aragonès. "Un Barcelonais de coeur, créatif, révolutionnaire, qui a inspiré de nombreuses générations et a fait connaître la marque 'Barcelone', qui a inspiré aussi bien dans sa façon de faire que dans sa façon de s'habiller", a commenté de son côté Jaume Collboni, adjoint à la mairie de Barcelone sur le même réseau social. Né en 1947 à Sabadell, près de Barcelone, dans le nord est de l'Espagne, Antonio Miró est mort d'un infarctus selon les médias locaux. Fils d'un tailleur, le créateur catalan avait ouvert sa première boutique à Barcelone à la fin des années 60, alors qu'il n'a que 20 ans. Ses créations se font très vite remarquer de la mode de l'époque et en 1976, il parvient à créer sa propre marque, avec laquelle il défilera à Paris, New York ou Tokyo. Avec un style aux touches méditerranéennes, très lié à l'image de Barcelone, Antonio Miró était notamment à l'origine des uniformes créés pour la cérémonie des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Il a également imaginé des tenues pour la police régionale catalane ou des entreprises privées. Miro avait reçu le prix national de la mode Cristóbal Balenciaga et la médaille d'or des Beaux Arts en 2002. (Belga)