"First Cow" et "Un Monde" primés par l'Union de la presse cinématographique belge

(Belga) Les films "First Cow" de la réalisatrice américaine Kelly Reichardt et "Un Monde" de la cinéaste belge Laura Wandel ont été primés jeudi soir à Bruxelles par l'Union de la presse cinématographique belge (UPCB), association composée d'une centaine de critiques et de journalistes.

Le Grand Prix, décerné au meilleur film de l'année écoulée, est allé pour 2021 au film américain "First Cow", "un western contemplatif à la fois doux et cruel, singulier retour aux origines de l'Amérique, qui étreint le cœur et saisit les sens", selon l'UPCB. Les quatre autres finalistes étaient : "The Power of The Dog" d'Andrea Arnold, "The Father" de Florian Zeller, "Titane" de Julia Ducournau et "Nomadland" de Chloé Zhao. Le Prix Humanum, attribué à une œuvre servant de plaidoyer pour vivre en harmonie parmi différents peuples, est quant à lui revenu à "Un Monde", un long-métrage "sans concessions qui filme l'école à hauteur d'enfant, et qui, entre prédation et innocence, questionne finement le rapport à l'autre". L'œuvre belge s'est imposée face à "Nomadland" de Chloé Zhao, "Petite Fille" de Sébastien Lifshitz, "Quo Vadis, Aida ?" de Jasmila Zbanic et "Vitalina Varela" de Pedro Costa. Ces deux films succèdent respectivement à "1917" de Sam Mendes (Grand Prix 2020) et "Corpus Christi" de Jan Komasa (Prix Humanum 2020). (Belga)