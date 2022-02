Météo: voici les prévisions du week-end

Ce vendredi matin, la météo est nuageuse sur l'ensemble du pays. Plus tard dans la journée, il y aura des éclaircies à l'ouest, et dans le centre du pays en soirée. Ce week-end, il ne fera pas meilleur, mais il fera plus sec samedi.

Aujourd'hui, le ciel sera très nuageux avec localement quelques bruines. À la mi-journée, une perturbation atteindra la région côtière?; elle traversera le pays d'ouest en est et sera accompagnée d'une étroite bande de précipitations composée de pluie ou d'averses parfois intenses. En fin de journée, les précipitations prendront un caractère hivernal en Hautes-Fagnes. Elle sera suivie de larges éclaircies à partir de l'ouest, mais celles-ci ne concerneront le centre du pays qu'en soirée. Le vent se renforcera au passage de la zone de précipitations?; il sera assez fort à localement fort de secteur sud-ouest, avant de virer au secteur ouest à nord-ouest avec des rafales autour de 75 km/h ou localement un peu plus. Les maximas seront compris entre 4 et 6 degrés en Ardenne, et seront de l'ordre de 9 ou 10 degrés en plaine.

Ce soir, la zone de précipitations quittera notre pays par le sud-est?; ailleurs, le temps sera déjà sec avec davantage d'éclaircies. Durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux avec des nuages bas plus nombreux, essentiellement en Ardenne. Les températures chuteront sensiblement pour atteindre des minimas de -3 degrés en Hautes-Fagnes, +1 degré dans le centre, et +4 degrés au littoral. Risque de plaques de glace ou de givre dans le sud du pays. Le vent sera à nouveau généralement modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Samedi, le temps sera sec et assez ensoleillé avec des nuages bas surtout présents sur l'Ardenne. Dans le courant de la journée, nous prévoyons un peu plus de champs de nuages élevés à partir de l'ouest. Les maximas seront compris entre 3 et 9 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest. Dans le courant de l'après-midi et en fin de journée, le vent gagnera en intensité et deviendra finalement assez fort dans l'intérieur des terres, et parfois fort au littoral, avec des rafales de 55 km/h.

Dimanche, un front froid actif s'attardera sur nos régions?; il y donnera lieu à un temps gris et pluvieux. Des cumuls de précipitations de 10 à 20 l/m² seront possibles. De l'air assez doux accompagnera toutefois cette perturbation, avec des maxima de 4 à 10 degrés. Le vent sera assez fort à fort, voire fort à la mer, de secteur sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 75 km/h dans l'intérieur et jusqu’à 85 km/h à la côte. Dans le courant de l'après-midi, le vent diminuera en intensité et virera au secteur ouest.