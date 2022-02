Islande: un petit avion de tourisme porté disparu avec quatre personnes à bord

(Belga) Des recherches étaient en cours vendredi pour retrouver un petit avion parti jeudi matin de l'aéroport de Reykjavik, la capitale islandaise, et porté disparu avec à son bord quatre personnes, dont trois touristes étrangers, ont annoncé à l'AFP les garde-côtes.

"Les conditions de vol étaient bonnes. Nous n'avons reçu aucun message de détresse ou d'alerte de l'avion", a indiqué Asgeir Erlendsson, porte-parole de la garde côtière islandaise. Parti jeudi vers 10H30 GMT de l'aéroport pour survoler les environs du Cercle d'Or, à une quarantaine de kilomètres de la capitale islandaise, le petit aéronef de type Cessna C172 devait revenir à son point de départ deux heures plus tard, selon le plan de vol. Deux hélicoptères des gardes-côtes, des petits avions de compagnies privées et quelque 500 secouristes sont actuellement mobilisés sur un terrain difficile et recouvert de neige dans une vaste zone du sud-ouest de l'île, afin de retrouver l'engin et ses quatre passagers. A bord, se trouvaient le pilote -un Islandais âgé d'environ 50 ans-, et trois occupants "plus jeunes", selon la garde-côtière - des touristes dont la nationalité n'a pas été divulguée. "Nous basons les recherches sur les informations recueillies à partir des téléphones et également sur les informations de suivi du contrôle de la circulation aérienne (ATC)", a expliqué M. Erlendsson, ajoutant que la dernière position enregistrée de l'appareil se trouvait à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Reykjavik. Les recherches ont mobilisé jusqu'à 700 secouristes, policiers et gardes-côtiers au plus fort de la journée jeudi, brièvement assistés par un avion de l'Armée de l'air danoise, alors en route pour le Groenland. (Belga)