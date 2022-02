Prix de l'énergie: des commerçants et indépendants se sentent oubliés

Les commerçants et les indépendants estiment être oubliés par le gouvernement fédéral. Le gouvernement a en effet décidé d'octroyer des aides aux ménages pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Aucune mesure n'est prise pour les commerçants. Même si les commerçants pourront déduire les factures de leurs frais professionnels et récupérer la TVA, la hausse des prix de l'énergie les handicapent aussi.

Chez Jérôme, gérant d'un commerce d'alimentation à Namur, il n'y a pas que la charcuterie qui a un goût salé. Ces derniers mois, sa facture d'électricité mensuelle a quasiment triplé. "On passe à des montants de presque 7.000 euros. Ça fait mal. On n'a pas vraiment de solution. Nous sommes obligés de suivre. On ne peut pas travailler dans le noir", dit-il.

Une prime de 100 euros est prévue pour les ménages afin d'alléger les facture, mais rien pour les entreprises et indépendants.

C'est toujours la même chose, c'est un engrenage

Avec sept frigos et six chambres froides qui tournent à plein régime jour et nuit, Jérôme espère lui aussi un geste des autorités. "Je veux bien avoir une petite enveloppe de 100 euros mais vu les montants (plus de 7.000 euros) ça ne va pas vraiment m'aider."

Résultat, aujourd'hui Jérôme envisage d'augmenter le prix de ses produits. Une solution qui n'arrange pas Francine, cliente : "Ici je prends 3- ou 4 boudins. Si ca augmente, j'en rendrai plus que deux."

Un peu plus loin, un client ajoute : "Si les prix augmentent, c'est encore plus dur pour nous. C'est toujours la même chose, c'est un engrenage."

Des solutions attendues

Alors comment soutenir le secteur ? L'Union des classes moyennes (UCM) craint des dépôts de bilan. Pour l'UCM, il faut des mesures d'urgence. Arnaud Deplae est le secrétaire général de l'organisation: "Il faut sensibiliser, il faut accompagner les entreprises à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Avec des primes à l'investissement, des opérateurs qui les accompagnent, qui les amènent à réfléchir à comment utiliser moins d'énergie."

Du côté des autorités, on promet de solution rapides. Les ministres des Fiances et de l'Energie doivent remettre leurs proposition le 1er mai prochain.