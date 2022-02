Un hommage pour le petit Dean: un moment commémoratif sera organisé le 13 février à Bruxelles

Un moment commémoratif sera organisé le dimanche 13 février au Mont des Arts à Bruxelles en souvenir de Dean Verberckmoes, le garçon de quatre ans qui a disparu à Saint-Nicolas à la mi-janvier et a été retrouvé mort aux Pays-Bas quelques jours plus tard, a indiqué vendredi une porte-parole de la polie de Bruxelles-Ixelles, confirmant ainsi une information de Mediahuis.



Selon ces journaux, la famille de Miguel, le garçon précédemment tué par Dave De Kock, sera présente, tout comme Eric Geijsbregts, le père de Nathalie Geijsbregts qui a disparu en 1991. C'est un homme d'Arendonk, Glenn Wuyts, ému par l'histoire de Dean Verberckmoes, qui a pris l'initiative d'organiser un rassemblement dans la capitale. Il proposait initialement une marche blanche, mais il a finalement été convenu, après concertation avec les services de police, de faire un événement statique. Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter des peluches, des fleurs ou d'autres objets mémoriels, qui seront par la suite déposés sur la tombe de Dean Verberckmoes. Il a été inhumé samedi à Verrebroek, près de Beveren (Flandre orientale). Son corps sans vie avait été retrouvé le lundi 17 janvier sur l'île artificielle de Neeltje Jans, aux Pays-Bas. Il vivait avec sa mère et sa sœur à Verrebroek. Il avait été aperçu pour la dernière fois à Saint-Nicolas en compagnie du suspect Dave De Kock, à qui sa mère l'avait confié. L'homme est détenu aux Pays-Bas, mais la Belgique a demandé son extradition. Sa compagne R.W. a été interpellée dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier au domicile qu'elle partageait avec le suspect à Saint-Gilles-Waes (Flandre orientale). Elle a été placée sous mandat d'arrêt des chefs d'enlèvement et d'assassinat. Leurs déclarations, qui sont contradictoires, doivent encore être confrontées pour faire la lumière sur leurs responsabilités respectives.