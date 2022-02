Un Belge dans l'avion de tourisme porté disparu en Islande

(Belga) L'un des trois touristes qui se trouvaient à bord du petit avion de tourisme dont la disparation a été signalée jeudi en Islande est un Belge, rapporte vendredi l'agence de presse américaine AP. Les deux autres seraient un Américain et un Néerlandais.

Parti jeudi vers 10h30 (heure locale) de l'aéroport pour survoler les environs du Cercle d'Or, à une quarantaine de kilomètres de la capitale islandaise, le petit aéronef de type Cessna C172 devait revenir à son point de départ deux heures plus tard, selon le plan de vol. Il y avait quatre personnes à bord, le pilote islandais et trois touristes. Deux hélicoptères des gardes-côtes, des petits avions de compagnies privées et quelque 500 secouristes ont été mobilisés sur un terrain difficile et recouvert de neige dans une vaste zone du sud-ouest de l'île, afin de retrouver l'engin et ses quatre passagers. Un avion de l'armée de l'air danoise a également été déployé. Sur la base des données de téléphonie mobile, les recherches se déroulent désormais principalement dans la région de Thingvellir, a déclaré à l'AP Asgrimur Larus Asgrimsson, des garde-côtes islandais. (Belga)