Maria Del Rio et Mademoiselle Luna lancent un appel sur les réseaux sociaux pour lutter contre le cancer

A l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, des personnalités de RTL se sont mobilisées pour faire appel à vos dons.

Une publicité a été réalisée par l'équipe du Télévie et de RTL. On y trouve Maria Del Rio, Sandrine Corman, Laura Beyne, Jacques Van den Biggelaar et Mademoiselle Luna. Ils se sont joints pour faire appel à vos dons.

En Belgique, une action symbolique a eu lieu au Parlement fédéral. Lors de cette cérémonie, des bougies ont été allumées, chacune placée dans un sac décoré de messages inspirants. L'objectif était de rendre hommage aux personnes atteintes d'un cancer et à ceux qui sont décédés.

"Pour des soins plus justes" était le thème de cette Journée mondiale. La campagne vise à identifier et à combattre les obstacles qui empêchent de nombreuses personnes dans le monde à accéder aux soins dont ils ont besoin. A cette occasion, nos personnalités de RTL se sont mobilisées afin de faire appel aux dons pour le Télévie, comme le montre cette vidéo.

En Belgique, 68.000 personnes sont touchées chaque année par la maladie. Créée en 2000, la Journée mondiale contre le cancer est devenue un mouvement de solidarité. Elle unit des individus dans le monde à travers différentes activités.