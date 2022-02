Avec "Totems", sa nouvelle série d'espionnage, Amazon entre en Guerre (froide)

Une intrigue d'espionnage en pleine Guerre froide, portée par Lambert Wilson et José Garcia: avec "Totems", qui sort en février sur Prime, Amazon confirme sa montée en puissance dans la production de séries françaises.

"On n'avait pas envie de refaire une énième série d'espionnage, quelque part entre James Bond, Jack Ryan ou même +le Bureau des Légendes+", explique à l'AFP Olivier Dujol, à l'origine du projet avec Juliette Soubrier ("Zone Blanche").

Il avait lui-même participé à l'écriture de cette série d'espions phare de Canal+.

A la réalisation, aux côtés de Jérôme Salle ("Largo Winch"), on retrouve Frédéric Jardin et Antoine Blossier.

Contrairement aux classiques du genre, les personnages principaux dont Francis Mareuil, interprété par Niels Schneider, ne sont pas des espions de formation.

Coincé dans un mariage de raison avec sa femme, jouée par Ana Girardot, Francis n'a de passion que pour son travail comme ingénieur spatial. En mal d'adrénaline, il accepte la mission que lui confie l'ami de son père décédé (Lambert Wilson) à Berlin Est pour le compte de la SDECE, les services secrets extérieurs français.

Chargé d'approcher un scientifique soviétique pour obtenir des informations sur une mystérieuse bombe téléguidée, Francis se rapprochera surtout de sa fille (Véra Kolesnikova), sans se douter que cette jeune pianiste est elle-même forcée de travailler pour le KGB. Se pose alors le difficile arbitrage entre leurs sentiments, la crainte pour leurs familles et celle de trahir leur pays.

Un scénario intriqué servi par une réalisation sobre et ciselée, dans le Paris des années 1960, mais aussi à Berlin et en Algérie. Tournée entre la France, la République tchèque et l'Espagne, cette grosse production est portée par Amazon et Gaumont.

"De plus en plus de séries sont produites en France, affirme Juliette Soubrier. Pour nous scénaristes, c'est quand même l'âge d'or, on a jamais eu autant de possibilités."

L'occasion aussi d'un premier pas dans le monde des séries pour Lambert Wilson comme pour José Garcia, dans la peau d'un agent de la CIA accro aux médicaments, un rôle loin des sentiers battus de la comédie. Mais le comédien y retrouve des similitudes avec son métier.

Et d'ironiser: "On est toujours torturé d'une certaine manière quand on est espion, et quand on est acteur... je veux dire, c'est la base."

"Totems" sera disponible sur Amazon Prime le 18 février.