Inondations à Quito : le bilan s'alourdit à 27 morts et 53 blessés

(Belga) Les inondations qui ont frappé Quito en début de semaine ont fait au moins 27 morts et 53 blessés, ont annoncé vendredi les autorités qui recherchaient encore deux personnes portées disparues.

"Il y a 27 mort et 53 blessés", a indiqué un responsable local de la Sécurité, Guido Nuñez, lors d'un point de presse organisé sur l'avenue de La Gasca, située dans le nord-ouest de la capitale équatorienne et particulièrement touchée par les inondations lundi. "Selon nos dernières informations, deux personnes manquent toujours à l'appel", a-t-il ajouté. Un précédent bilan faisait état de 25 morts, 48 blessés et 6 disparus. Les équipes de secours poursuivaient vendredi les recherches dans la zone d'un terrain de sport où se disputait un tournoi de volley-ball, totalement emporté par un torrent de boue et d'où proviennent la plupart des victimes. Plusieurs joueurs et spectateurs ont été happés par des dizaines de milliers de mètres cubes de boue descendus violemment des pentes du volcan Pichincha après la rupture d'un bassin de rétention. Lundi, des pluies torrentielles, les plus fortes enregistrées depuis une vingtaine d'années, ont frappé la capitale équatorienne pendant près de 17 heures, avec un record de 75 litres d'eau tombée par m2, contre 2 litres par m2 annoncés. Le bassin de rétention, d'une capacité de 4.500 m3, s'est rompu après avoir reçu près de quatre fois le débit habituel. Des bâtiments et des véhicules ont été endommagés, ainsi que des poteaux électriques. Les fortes pluies qui s'abattent sur l'Equateur depuis octobre ont déjà frappé 22 de ses 24 provinces, faisant au moins 44 morts et 77 blessés, selon un bilan du Service national de gestion des risques établi jeudi. (Belga)