Plusieurs morts dans des avalanches en Suisse et en Autriche

(Belga) Une avalanche dans la région du Tyrol, en Autriche, a tué cinq personnes vendredi et fait un blessé, selon les services de secours. Par ailleurs, à Davos, en Suisse, un snowboarder a été retrouvé mort sous une avalanche.

Les victimes se trouvaient "hors piste" quand elles ont été ensevelies sous la neige, dans une zone frontalière avec la Suisse, a expliqué à l'AFP un responsable. Aucun détail n'a été fourni à ce stade sur leur identité et nationalité. Plus de cinquante avalanches ont été recensées au Tyrol au cours des dernières 48 heures. L'une d'entre elles a englouti cinq amateurs de sports d'hiver sur une piste de la station réputée de Sölden, mais tous ont pu être sauvés, ont indiqué les secours. A Davos, un snowboarder de 43 ans a été retrouvé sous une avalanche jeudi soir. Il n'était pas sur les pistes et n'avait pas rejoint sa famille, selon la police locale. Son corps a finalement été retrouvé sous un mètre de neige. (Belga)