Luca, 21 ans, tué par son ex beau-père à Jupille: "Il m'avait dit qu'il donnerait corps et âme pour que sa mère vive", confie son meilleur ami

Le jeune homme, qui a été tué hier par l'ancien compagnon de sa mère à Jupille, s'appelait Luca. Il avait 22 ans. Ce passionné de breakdance était très populaire sur le réseau social TikTok. Il était suivi par 1,6 million de personnes.

Ses proches ne réalisent toujours pas ce qu'il s' est passé. Arthur, son meilleur ami, se confie. "Mon meilleur pote n'est plus là. Il a voulu sauver sa mère. Il m'avait dit qu'il le ferait, qu'il donnerait corps et âme pour qu'elle vive et soit heureuse. Il l'a fait. Mais maintenant, sa maman n'a plus son fils. Je sais qu'elle est cassée. Elle est morte de l'intérieur, et sa petite sœur aussi", souffle le jeune homme.

Une marche est organisée ce samedi à Liège en sa mémoire. À midi, le cortège partira de la rue de la Casquette pour rejoindre le parc de la Boverie. "C'est important de rendre un hommage et surtout de ne pas laisser ça se passer comme ça. Ce n'est pas normal de mourir pour sauver sa maman", estime Nathalie, à l'initiative de ce rassemblement.

Ses amis prendront la parole lors de cet hommage. "J'attends que les les gens viennent. Ça lui fera énormément plaisir de savoir que toutes les personnes sont là pour lui. Je sais qu'il nous regarde de là-haut et qu'il verra cette marche", ajoute Arthur. Plusieurs centaines de personnes sont attendues dans les rues de Liège.