Encore un peu de soleil avant le retour de la grisaille

Le temps sera sec avec un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux samedi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h. Le long du littoral, il sera assez fort puis fort avec des rafales autour de 60 km/h.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel se couvrira sur l'ensemble des régions avec des pluies depuis le nord-ouest. En Hautes Fagnes, les précipitations pourront parfois adopter un caractère hivernal. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort dans l'intérieur et fort voire très fort en bord de mer. Quelques rafales approcheront déjà les 80 km/h, certainement au littoral. Pas de grande variation en ce qui concerne les températures avec des minima de 1 à 8 degrés. Dimanche, le temps sera d'abord couvert avec des pluies qui gagneront en intensité. Elles concerneront toutes les régions mais l'est du pays sera particulièrement arrosé, et continuellement toute la journée. L'après-midi, le temps deviendra par contre plus changeant sur l'ouest et le centre avec quelques éclaircies mais encore des averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Il fera assez doux avec des maxima 5 degrés dans les Hautes Fagnes à 10 degrés sur l'ouest. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort, par moments même très fort en bord de mer. Il s'orientera plus tard à l'ouest. Les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/h, voire davantage au littoral ou localement dans l'intérieur.