Hamoir: un automobiliste transporté à l'hôpital dans un état critique

Un grave accident est survenu dans la nuit de vendredi à samedi sur la N831 entre Hamoir et Tohogne, ont indiqué samedi les pompiers de la zone de secours Hemeco. Un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule avant de faire une sortie de route puis a été éjecté de l'habitacle. Les secours sont arrivés rapidement sur place et ont transporté la victime, dans un état critique, au CHU de Liège.