Championnats de Belgique de cyclisme sur piste - Jules Hesters réalise le triplé

(Belga) Le néo-professionnel Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise), 24 ans, a remporté trois titres samedi lors des Championnats de Belgique de cyclisme sur piste, au Vélodrome Eddy Merckx de Gand.

Hesters, membre de Sport Vlaanderen-Baloise depuis le 1er janvier, a commencé sa journée par une victoire dans le scratch, où il a devancé Milan Fretin et Tuur Dens. Il s'est ensuite adjugé la course par élimination devant, à nouveau, Fretin et Mathias Lefeber. En clôture, dans la course à l'américaine, le duo Hesters/Dens s'est imposé devant Robbe Ghys/Fabio Van Den Bossche. Plus tôt dans la journée, Ghys s'était offert la course aux points, devant Dens et Hesters. Chez les dames, trois coureuses ont animé la première journée, remportant un titre chacune: Marith Vanhove a gagné le scratch, Katrijn De Clercq la course aux points et Shari Bossuyt la course par élimination. La jeune Sara Maes (2x bronze) est la seule autre concurrente à être montée sur le podium. Les dames disputeront dimanche l'américaine. Lors de cette deuxième journée, le keirin, l'omnium et la poursuite, tant masculine que féminine, figurent au programme. (Belga)