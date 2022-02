Sommeil: les heures avant minuit comptent-elles double? On vérifie 3 idées reçues

La manque de luminosité en cette saison engendre souvent beaucoup de fatigue. Comment y remédier? Nous nous sommes intéressés à trois idées reçues ou pratiques répandues pour vérifier si elles sont correctes.

Les heures avant minuit comptent double: FAUX

Un bon sommeil réparateur est important pour récupérer, c’est une évidence. Mais faut-il absolument se coucher tôt? Les heures avant minuit comptent-elles double? Nous avons posé la question à quelques passants à Namur. "C'est ce qu'on m'a toujours dit. On essaie d'en profiter mais c'est difficile d'aller dormir avant minuit", nous confie un homme âgé. "Je suppose que c'est vrai, parce qu'étant plus jeune j'allais coucher beaucoup plus tôt et j'étais moins fatiguée", nous indique une dame.

Pour vérifier cette idée reçue, nous avons interrogé un spécialiste du sommeil. Les heures avant minuit sont-elles plus efficaces? Non! "Dans la nature, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de l'avant ou après minuit. Oui, il y a de l'avant minuit pour les gens qui ressentent cette pression de sommeil avant minuit. Mais on a des couche-tard, lève-tard et il faut les laisser fonctionner comme ça, et ils fonctionnent très bien", indique Jean-Benoît Martinot, chef du service pneumologie à l'hôpital Sainte-Elisabeth (CHU UCL Namur).

La sieste permet de récupérer: VRAI

Mais alors, que faire pour récupérer de l’énergie? La sieste est-elle recommandée? C'est oui!

Pour emmagasiner de l'énergie, il est conseillé de faire une sieste d'environ 20 minutes. Attention, veillez à ne pas la faire trop tard l’après-midi pour ne pas être déphasé. C'est-à-dire pas au-delà de 15H.

La grasse matinée permet de récupérer le week-end: OUI MAIS…

Si la sieste ne suffit pas et que la fatigue s’accumule au fil de la semaine, certains se laissent tenter le week-end par la grasse matinée. C'est effectivement une bonne idée, mais il y a un "mais". "Ponctuellement, si elle s'impose à vous, il faut la laisser s'exercer. Mais ça ne peut pas devenir le mode de fonctionnement, parce que là vous allez entrer en décalage de phase, et vous irez coucher à 1H du matin, et vous aurez d'autres soucis", précise Jean-Benoît Martinot.

L’important pour bien récupérer est de connaitre son propre mode fonctionnement. Le soir, essayez de vous mettre au lit lorsque vous sentez que votre corps le réclame.