Partygate - Boris Johnson nomme un nouveau chef de cabinet et un directeur de la communication

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a nommé un nouveau chef de cabinet et un nouveau directeur de la communication après avoir perdu cinq proches collaborateurs ces derniers jours dans la foulée du scandale des fêtes à Downing Street lors du confinement, a rapporté samedi la BBC

Downing Street a ainsi annoncé la nomination de Steve Barclay comme nouveau chef de cabinet du Premier ministre. Ce dernier sera "chargé d'intégrer le nouveau Cabinet du Premier ministre et le Cabinet Office, de piloter plus efficacement l'agenda du gouvernement et de s'assurer qu'il est mieux aligné sur le Cabinet et les parlementaires." Le journaliste Guto Harri, un ancien correspondant de la BBC, rejoint également l'équipe du Premier ministre en tant que directeur de la communication. Il a été le porte-parole et le chef de cabinet de Boris Johnson lors de son premier mandat en tant que maire de Londres. Ces nominations interviennent à l'issue d'une semaine mouvementée pour Downing Street. Boris Johnson a en effet vu partir cinq de ses collaborateurs dont son chef de cabinet, son directeur de la communication et son secrétaire privé, tous trois impliqués dans le scandale du "Partygate" Boris Johnson est sous pression depuis les révélations sur des fêtes pendant le confinement auxquelles lui ou ses collaborateurs ont participé. Un rapport d'enquête a en outre pointé des "erreurs de leadership" Le Premier ministre a présenté ses excuses et promis des changements dans le fonctionnement du cabinet et de Downing Street. (Belga)