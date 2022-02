Le Portugal allège ses restrictions pour les voyageurs: voici ce qui change

Le Portugal va alléger à partir de lundi les restrictions pour les voyageurs détenteurs d'un certificat sanitaire européen, cessant notamment d'exiger qu'ils fournissent un test négatif au Covid-19 avant leur entrée sur le territoire, selon un décret publié dimanche. Les voyageurs en "possession d'un certificat Covid numérique de l'UE" ou de tout autre "justificatif de vaccination reconnu" seront dispensés de présenter un test négatif à leur arrivée dans le territoire national, selon cette décision du gouvernement.



Le certificat Covid numérique de l'Union européenne atteste soit d'un vaccin, d'un test ou d'un rétablissement après une infection par le Covid-19 de moins de six mois. A l'instar d'autres pays européens, le Portugal exigeait depuis début décembre que les passagers de plus de 12 ans, même vaccinés contre le Covid-19, présentent des tests négatifs pour entrer dans le pays.



Cette nouvelle décision du gouvernement portugais suit les recommandations européennes visant à mieux coordonner les règles applicables aux déplacements au sein de l'UE et éviter d'imposer des restrictions aux détenteurs d'un certificat sanitaire européen, comme certains pays l'ont fait face à l'émergence d'Omicron. Par ailleurs, le délai de validité des tests antigéniques a été réduit au Portugal, passant de 48 à 24 heures, selon une décision annoncée jeudi en conseil des ministres.



Comme la plupart des autres pays dans le monde, le Portugal connaît une flambée de nouvelles infections liées au variant Omicron. Le pays a signalé samedi plus de 41.000 contaminations en 24 heures et 44 décès.