La 24e édition du festival TV de Luchon s'ouvre lundi, l'Espagne à l'honneur

La 24e édition du festival des créations télévisuelles de Luchon (Haute-Garonne) s'ouvre lundi, avec cette année plusieurs nouveautés, dont une programmation et un jury entièrement dédiés à la production espagnole.

Au total, 83 projections --des fictions unitaires, séries, mini-séries ou documentaires-- seront présentées au public, après une édition 2021 en version numérique en raison de l'épidémie de Covid-19, indique à l'AFP Christian Cappe, directeur général du festival.

Les jurys documentaire et fiction seront respectivement présidés par la journaliste et réalisatrice Mireille Dumas et l'actrice et réalisatrice Coline Serreau.

Les deux premiers jours du festival seront principalement dédiés à la compétition espagnole, avec pour objectif de "médiatiser des programmes encore inédits de diffusion en France" et "tester les oeuvres auprès du public francophone", d'après les organisateurs du festival.

Un jury de professionnels espagnols, présidé par le producteur Jordi B Oliva, décernera deux prix: "Excellence pyrénéenne de la fiction espagnole" et le "Prix public de la fiction espagnole".

Autre nouveauté: la mise en place de cinq grands débats ouverts à tous grâce à leur retransmission en ligne. Ceux-ci, directement inspirés de l'émission "Les dossiers de l'écran", feront écho à une ou plusieurs projections et seront animés par des experts, mais aussi des comédiens, réalisateurs ou protagonistes d'un documentaire, explique M. Cappe, pointant un "format unique en France".

Le cyberharcèlement et le "revenge porn", les féminicides, le handicap ou les tensions géopolitiques en Asie-pacifique font partie des thèmes qui y seront abordés.

Quelque 13.000 spectateurs sont attendus pour l'édition 2022, dont la programmation a été élargie à l'ensemble de l'espace francophone mondial.

Parmi les temps forts du festival, "la présentation par le producteur Dominique Besnehard des adaptations indiennes et québécoises de la série française +Dix pour cent+, ainsi que des extraits des versions turques et anglaises", souligne M. Cappe.

Plusieurs personnalités seront par ailleurs mises à l'honneur, dont l'acteur français André Dussollier, "coup de coeur" du festival.

Les prix pour la catégorie documentaire seront décernés le 10 février, tandis que le jury fiction remettra ses prix le 12 février.

Les films primés seront projetés le dimanche 13, dernier jour du festival.

"Cette 24e édition et les suivantes s'annoncent comme très ambitieuses", estime le directeur général du festival, "dans un contexte où Luchon va considérablement se développer dans les années à venir, avec des investissements publics et privés de plusieurs dizaines de milliers d'euros" pour le développement des activités thermales ou avec le passage du train à hydrogène à Bagnères-de-Luchon notamment.