Le pays placé en alerte météo: d'importantes quantités de précipitations attendues en province de Liège

L’Institut Royal de météorologie (IRM) a placé notre pays en alerte météo ce dimanche. Des vents violents et d’importantes quantités de pluie sont attendus jusqu’à ce lundi. C’est à Liège que les quantités de précipitations seront les plus élevées, c’est pourquoi la province a été placée en alerte orange. Il faut cependant rassurer les habitants, les pluies sont importantes mais "rien à voir avec les inondations" de cet été, nous dit notre météorologue David Dehenauw.

Vous l’avez sûrement constaté, la pluie n’a pas cessé de tomber depuis ce dimanche matin. Et cela n’est pas près de s’arrêter. Notre pays a d’ailleurs été placé en alerte météo par l’Institut Royal de météorologie (IRM) car des vents violents et d’importantes quantités de pluie sont attendus jusqu’à ce lundi. C’est en province de Liège que les quantités de précipitation seront les plus élevées, la province a donc été placée en alerte orange.

Les bassins de la Vesdre et l’Orne sont en pré-alerte de crue et le seuil devrait être atteint dans le courant de l’après-midi. Les précipitations vont en effet s’intensifier dans les prochaines heures et, selon le bulletin info crue de la Région wallonne, des débordements sont possibles notamment dans les zones déjà sinistrées par les inondations en juillet dernier.

Entre 40 et 65 mm de pluie en 24 heures pourraient tomber sur la province de Liège. Mais pour notre météorologue, David Dehenauw, 65 mm représente vraiment la situation le plus catastrophique. Ailleurs, entre 20 et 40 litres par m2 sont attendus. "Ce sont des pluies importantes mais ça n’a rien à voir avec les inondations", indique David Dehenauw qui se veut rassurant.

Le temps pour la semaine prochaine sera, quant à lui, généralement sec avec des températures autour de 10 à 11 degrés en plaine. Elles chuteront cependant vers la fin de la semaine pour retrouver des températures de saison.