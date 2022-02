Sortie BD. Melvile. Un grand amour brisé pour un récit aux frontières du réel. Cette histoire en trois tomes dont le dernier vient de sortir est une BD à part. Son auteur Romain Renard nous plonge dans une ville du nord du canada où des fantômes du passé hante son personnage principal Paul . celui-ci revient 25 ans après une drame qui lui a pris son grand amour. La ville qui l'a quitté n'en a pas finit avec lui. Expérience graphique et sonore (une bande son existe pour lire la BD), "Melvile" séduit par son originalité et son univers.

Il s'appelle Paul et le voilà de retour à Melvile. Une cité qui a fondé sa richesse sur le bois. Une famille puissante hante l'endroit. Un incendie a brisé le coeur de Paul. Car cette histoire est celle d'un grand amour. Celui qui compte pour toute une vie. La passion s'est terminée dans une tragédie brûlante et Paul ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, il est obligé d'y revenir après plus de vingt-cinq années d'absence. Romain Renard, auteur complet nous plonge dans un monde plein de de fantômes où passé et présent se confondent.

La ville est un personnage peuplé de souvenirs et de fantômes

Pour écrire son récit, l'auteur a fait appel à ses souvenirs d'enfance. En s'inspirant de sa famille et de ses propres peurs il donne vie à son univers graphique. Le grand incendie fait référence à un évènement de sa propre histoire. Romain Renard m'explique qu'il a toujours été fasciné par le passé qui forge notre personnalité quelque fois à notre insu.

Un récit inspiré de mes peurs, le feu et l'eau

L'histoire de Ruth Jacob est celle d'amour d'adolescent. Celui du premier grand émoi amoureux. Romain Renard fait appel à ce sentiment que n'importe quel lecteur a eu lorsqu'il a senti cette attirance vers l'autre à l'occasion de la grande époque des boom... celle des slows.

Les premier émois amoureux

Il s'agit du troisième tome qui conclu un récit à plusieurs voix. L'auteur construit chaque volume autour d'un personnage principal hanté par des images, des souvenirs. Il utilise un graphisme qui peut surprendre, un travail entre le dessin et la photographie. Les flammes, la pluie semblent des instantanés et non de simples traits de crayon. Il y a aussi un jeu de teinte pour donner un aspect fantastique à l'ensemble.

Une touche de fantastique

Au fil du récit, Paul va découvrir la vérité sur son passé, sur son amour. Romain Renard propose de suivre son personnage en musique. L'auteur est musicien et a composé spécialement une BO qui s'écoute avec l'histoire. Voici les références. https://soundcloud.com/melvile-b-o

Une musique composé par l'auteur

Nul doute, "Melvile" est une bd à part. Elle n'est pas facile d'accès au départ car elle peut surprendre mais très vite elle devient envoûtante. Romain Renard a même crée un spectacle autour son univers.

Melvile, 1,2,3 aux éditions Le Lombard

Scénariste et dessinateur : Romain Renard