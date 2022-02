Charleroi: les pompiers sauvent une mère et ses deux enfants d'un incendie

Une dame et ses deux enfants ont été sauvés en urgence d'un incendie à Charleroi. Les pompiers ont été appelés ce dimanche vers 18h30 pour un feu au rez-de-chaussée d'un immeuble à appartements situé dans la rue de la Paix.

Arrivés sur place, les pompiers constatent l'embrasement généralisé du rez-de-chaussée. Coincés au deuxième étage, une mère et ses deux enfants se sont réfugiés aux fenêtres pour échapper aux fumées, d'après notre correspondant local. Les pompiers déploient immédiatement leur grande-échelle. Ils portent d'abord secours aux enfants avant d'évacuer la maman. Ils ont été transportés à l'hôpital. Nous ignorons leur état de santé exact.

Trois ambulances et un SMUR ont été envoyés sur les lieux et un périmètre de sécurité a été établi par la police. Vers 19H, des recherches devaient encore être effectuées pour vérifier qu'il ne restait plus personne dans le bâtiment.



© Fabian Vanhove