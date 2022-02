Cleo Smith: le mensonge horrible utilisé par son ravisseur pour qu'elle le suive

Ellie, la mère de Cleo Smith, a évoqué dans une interview exclusive accordée à l'émission 60 minutes diffusée sur Channel Nine en Australie, le kidnapping de sa fille qui a secoué le monde entier à l'automne dernier. La petite fille de 4 ans avait été kidnappée de la tente familiale le 16 octobre dernier alors qu'elle campait avec ses parents et avait été retrouvée 18 jours plus tard chez Terrence Darrell Kelly, un homme de 36 ans, obsédé par les poupées Bratz.

Un stratagème "horrible"

Ellie Smith a révélé le stratagème utilisé par le kidnappeur pour attirer la petite fille de quatre ans hors de la tente dans le plus grand silence, révèle ce lundi matin le Daily Smith.

Dans cette interview d'une heure, Ellie Smith a déclaré que sa fille avait bloqué certains souvenirs de sa mémoire mais qu'elle se souvenait très bien de "pourquoi elle avait été enlevée "par Terrence Darrell Kelly, 36 ans. L'homme lui aurait dit que sa petite soeur qui était un bébé était malade et que ses parents devaient s'occuper d'elle et qu'elle devait donc le suivre.

C'est la présence d'un vélo rose en dehors de la tente qui aurait suscité l'intérêt de l'homme, lui confirmant qu'une petite fille dormait à l'intérieur. Selon Ellie, le ravisseur aurait ouvert la tirette du côté des parents avant de trouver la petite fille endormie de l'autre côté de la tente.

La mère a détaillé que le lendemain de ce sauvetage miraculeux, la petite fille de 4 ans dansait joyeusement chez ses parents dans le salon, mais qu'elle pouvait sentir que quelque chose avait changé.

"C'était un si beau moment juste de la voir comme avant, mais vous pouviez voir qu'elle était différente et elle le sera toujours et c'est juste notre vie maintenant", a déclaré Mme Smith.

"En tant que parent, vous voulez … vous assurer qu'ils restent enfants aussi longtemps qu'ils le peuvent parce que vous ne voulez pas qu'ils soient dans ce grand et mauvais monde, et elle a perdu ça, ça a été pris de son enfance."

Cleo fait de nombreux cauchemars

Mme Smith a révélé que sa petite fille avait toujours besoin de toutes les lumières allumées dans la maison pour s'endormir et avait développé une aversion pour les portes verrouillées – après avoir été enfermée dans une pièce de la maison de Kelly.

Elle a dit que la fillette de quatre ans se réveillait les nuits plusieurs fois en hurlant après son retour à la maison et a admis que ses "cauchemars" avaient été difficiles à vivre à la fois pour Cleo et pour la famille. "Ses émotions sont très variables … Elle fait un blocage sur tout ce qu'il s'est passé, elle est en quelque sorte passée en mode survivante et cela l'a poussé très loin", a-t-elle déclaré.

"Nous avons un long chemin à parcourir et elle aussi, elle va probablement devoir faire face à cela pour le reste de sa vie et nous allons éventuellement devoir découvrir tout ce qui s'est passé et nous allons avoir à porter ce fardeau aussi", a expliqué la maman de la fillette.

La petite fille a peu parlé de sa captivité

De son temps en captivité, Cleo a révélé qu'elle avait peur et qu'elle était enfermée dans une pièce, mais parle peu de son ravisseur, ses parents faisant attention de ne pas trop lui poser de questions.

Ellie Smith a déclaré qu'elle avait immédiatement remarqué que les cheveux blonds de sa fille avaient été coupés et teints. "J'étais juste en colère que quelqu'un ait essayé de la changer pour qu'elle corresponde à ce qu'il voulait", a-t-elle déclaré.

"Cleo a dit qu'elle s'était fait mettre la teinture rose dans les cheveux, puis qu'elle avait été lavée, elle a dit que cela n'avait pas fonctionné, et qu'il avait ensuite recouper ses cheveux car ils étaient essentiellement tous coupés en morceaux."

L'homme local Terence Darrell Kelly, 36 ans, a depuis plaidé coupable à son enlèvement.