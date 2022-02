Le prochain comité de concertation se réunira vendredi

(Belga) Le prochain comité de concertation se tiendra vendredi, a indiqué lundi le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo confirmant les informations de Het Laatste Nieuws. Bien que les seuils prévus dans le baromètre ne soient pas atteints, un passage en phase orange n'est pas exclu, si la tendance à la baisse des indicateurs pertinents (nouvelles admissions et occupation des soins intensifs) se confirme, avait en substance indiqué M. De Croo dimanche sur RTL.

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), le passage au code orange engendrerait une série d'assouplissements notamment dans l'horeca (entre autres plus de limite horaire nocturne; masque facultatif pour le client; CST encore obligatoire en indoor mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse); dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non-dynamiques); pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges); ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur. (Belga)