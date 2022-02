Vivian très déçu des compensations offertes par le Grand Prix de Spa-Francorchamps: "La mascarade continue"

Fin décembre, le promoteur, Spa Grand Prix, avait envoyé aux spectateurs lésés une proposition de compensation, qui ne comprenait aucun remboursement. A la place, "une mascarade", selon notre témoin.

Vivian, 33 ans, est fan de Formule 1. Il a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour nous confier qu’il avait été très déçu des compensations offertes aux spectateurs lésés du Grand Prix de Spa-Francorchamps 2021. "La mascarade continue", estime l’Herstalien.

Pour rappel, le 29 août dernier, la pluie avait empêché la tenue d'une véritable course sur le parcours de Spa-Francorchamps. Après des heures de retard et de reports, la direction de la course a finalement choisi de laisser les pilotes rouler quelques tours derrière la voiture de sécurité (voir notre reportage). Le règlement officiel précise que cela suffit pour parler de course, mais ces deux tours de piste ont effectivement provoqué la déception de nombreux passionnés de vitesse qui avaient effectué le déplacement pour assister à ce rendez-vous.

Papa, on n'arrivera jamais à sortir de ce champ

Vivian nous raconte ses souvenirs mitigés de ce week-end de la fin du mois d’août 2021 qu’il n’est pas prêt d’oublier: "J’avais acheté deux tickets de la catégorie "bronze" pour pouvoir circuler tout le week-end aux abords du circuit avec mon fils. Conditions sanitaires obligent, nous n’avons pas pu nous rendre à la "Pit Lane Walk" le jeudi. L’une de nos autres désillusions, c’est le prix exorbitant de la restauration, dont notamment pour des hamburgers et des frites. Et puis, le samedi, ma voiture est restée embourbée dans les champs, elle a dû être remorquée par un tracteur. C’était vraiment la catastrophe. Mon fils pleurait dans la voiture. Il me disait : "Papa, on n’arrivera jamais à sortir de ce champ…" Mais cela ne nous a pas découragés de retourner le lendemain. Le fameux dimanche, nous avons donc quitté Herstal à 6 heures du matin et sommes arrivés sur le circuit à 10h30. Pour un trajet que j’effectue habituellement en 45 minutes, il nous a fallu 4h30 pour le réaliser. La police nous a escortés jusqu’au parking Malmedy expo, où là nous avons dû emprunter une navette… Tout cela pour ne voir que deux tours de piste effectués derrière la Safety car… ", déplore notre interlocuteur.

Après plusieurs mois d’attente pour ces fans de F1, la compensation est tombée. Et Vivian, qui pense déjà se procurer ses tickets pour l’édition 2022, n’est pas content. "La mascarade continue… ", nous soupire-t-il.

Une compensation bien maigre

Fin décembre, comme nous vous l’annoncions, le promoteur, Spa Grand Prix, a envoyé aux spectateurs lésés une proposition de compensation, qui ne comprend aucun remboursement. Vivian a appris par mail qu'ils jouirait du package suivant en 2022:

Un abonnement annuel à F1TV, la plateforme online de la discipline.

Un accès pour un événement exclusif organisé le 25 août 2022, soit le jeudi du weekend de course.

Une inscription pour un concours offrant des montres et 170 accès au GP de Belgique 2022 dans une catégorie surclassée par rapport à leur ticket d'origine.

Une compensation qui lui laisse un goût amer. "L’abonnement à F1 TV n’est pas nécessaire. On est en Belgique et on a accès à tous les Grands Prix via la chaîne Tipik. Donc je ne sais pas quelle est vraiment la valeur ajoutée de cet abonnement. Et puis, l’accès à la Pit Lane Walk, le jeudi, j’irai de toute façon. Quand au concours organisé pour obtenir des montres. Non merci et concernant les places gratuites… Cela me laisse sans voix, je dois dire".

C’est le budget des vacances qui y est passé…



Pour Vivian, quoiqu’il arrive, son week-end au Grand Prix prochain est déjà bouclé dans son agenda. C’est pour cela qu’il aurait apprécié obtenir un pourcentage de réduction sur l’achat de ses prochains laissez-passer. "Je ne demande pas la journée complète, parce qu’il faut être honnête, on a pu voir des choses l’année dernière. Mais j’aurais aimé obtenir un pourcentage de réduction pour l’achat de mes prochaines places. Ne fut-ce que 15 ou 20%, ou alors la place de parking offerte. Parce que la tombola, cela ne nous donne que 170 chances sur 75.000 places de remporter un ticket. Et si je remporte un ticket, je devrais quand même encore payer celui de mon fils. Donc, j’aurais préféré un pourcentage."

En tout, Vivian nous confie avoir dépensé 650 euros, tickets, restaurations, et parking compris en 2021. "C’est le budget des vacances qui y est passé… " Il a bien tenté de participer à la tombola mais reste pessimiste quant à l’issue de celle-ci. "Quoiqu’il arrive, des fans comme mon fils et moi, nous y retournerons chaque année", nous promet-il.

Rappelons que la société en charge du GP de Belgique est une SA appelée Spa Grand Prix. Alors que la FIA avait pris la décision d'arrêter la course, jugée achevée et donc non-remboursable, ils se sont retrouvés sous le feu des projecteurs, des milliers de fans exigeant un remboursement intégral. C'est cette autre piste de la tombola qui a finalement été préférée.

La SA Spa Grand Prix n'a pas souhaité répondre à nos questions.