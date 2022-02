Pour la première fois, les parents de Maëlys s'expriment au procès: "Nordahl Lelandais doit maintenant avouer"

A Grenoble, le procès de Nordahl Lelandais, accusé du meurtre de la petite Maëlys, reprend. Les parents de la fillette vont s'exprimer pour la première fois au procès. Joachim, le papa de Maëlys espère bousculer l'accusé et obtenir des réponse de sa part. Il s'est confié avant son audition au micro RTL de Serge Pueyo et est revenu sur les excuses que l'accusé a formulées le premier jour du procès: "Ses excuses, pour moi, étaient comme une insulte à la mémoire de Maëlys et au respect de cette petite fille qui n'avait rien demandé. C'est le contexte… le premier jour on nous annonce qu'il s'excuse, ça sonnait faux pour moi. Pédant 4 ans, il n'a eu aucun mot pour ma fille, il n'a exprimé aucun regret, a estimé le père de l'enfant disparue. Encore aujourd'hui, je n'ai pas eu la sensation qu'il ait regretté l'acte qu'il a commis. Il cherche à être sympathique et veut se faire passer pour une victime à cause de la drogue, de l'alcool. Il n'y a pas d'empathie, il a trompé tout le monde. C'est un individu qui doit rester en prison, isolé de la société. Chercher à comprendre ce qui se passe dans sa tête, ça n'en vaut pas la peine. Je ne veux pas en démordre : il l'a agressé sexuellement. J'ai cette colère qui me fait penser que cet homme-là ne changera jamais. Dans sa tête, il a perpète. Pour moi, il n'a ni âme ni cœur. J'espère qu'il avouera. S'il pouvait libérer sa conscience ce serait une grande chose pour lui je pense. C'est le moment d'avouer. C'est maintenant, pendant le procès".