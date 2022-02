La Russie cherche à "creuser un fossé" entre l'Ukraine et les Occidentaux, selon Kiev

(Belga) Le chef de la diplomatie ukrainienne a accusé lundi la Russie de chercher à "creuser un fossé" entre Kiev et ses alliés occidentaux, en recevant son homologue allemande Annalena Baerbock pour une visite de soutien dans la crise avec Moscou.

"Peu importe ceux qui essayent de le faire en Russie, personne ne sera en mesure de creuser un fossé entre l'Ukraine et ses partenaires", a déclaré Dmytro Kouleba, pointant du doigt "la Russie et des politiciens prorusses" à l'étranger. De son côté, Mme Baerbock a déclaré que les Occidentaux avaient préparé des sanctions "sévères" et "sans précédent" contre la Russie qui allaient être appliquées si Moscou attaque l'Ukraine. "Nous sommes également préparés à payer un prix économique nous-mêmes car la sécurité de l'Ukraine est en jeu", a-t-elle poursuivi. L'Occident accuse la Russie de préparer une invasion de l'Ukraine, dont l'Est est déjà depuis 2014 en proie à une guerre avec les séparatistes prorusses parrainés par Moscou. L'Ukraine relativise le risque d'une offensive militaire estimant que le Kremlin cherche avant tout à déstabiliser la situation intérieure chez son voisin. "Ce n'est pas la peine d'intimider les Ukrainiens avec une guerre. Nous avons cette guerre depuis 2014, nous avons traversé bien d'épreuves", a déclaré M. Kouleba. "L'Ukraine n'exclut aucun scénario" et "est prête à tout", a-t-il poursuivi. "Si la Russie nous impose une nouvelle phase d'un conflit armé, nous allons combattre", a encore martelé le ministre ukrainien des Affaires étrangères. (Belga)