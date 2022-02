Grèce: limogeage d'un ministre, gouvernement de droite sous pression

(Belga) Le ministre grec de l'Agriculture Spilios Livanos a été poussé à la démission lundi après avoir semblé approuver des propos "inacceptables" sur les indemnisations des sinistrés de la tempête de neige qui a récemment frappé la Grèce, provoquant une controverse politique.

Le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, au pouvoir depuis juillet 2019, est sous le feu des critiques depuis d'abondantes chutes de neige, il y a deux semaines, au cours desquelles des milliers d'automobilistes étaient restés bloqués sur le périphérique d'Athènes et de nombreux foyers athéniens étaient restés pendant plusieurs heures sans courant ni chauffage. Une motion de censure de l'opposition a été repoussée par la majorité gouvernementale du Parlement il y a une semaine, mais le limogeage lundi du ministre, qui a semblé approuver les propos controversés du maire de Sparte, Petros Doukas, attise les critiques de l'opposition. Alors qu'il était ministre adjoint des Finances d'un précédent gouvernement conservateur, M. Doukas avait largement indemnisé les sinistrés des incendies de forêt de 2007. Il a laissé entendre que le gouvernement actuel devrait faire de même concernant la tempête de neige pour faire remonter sa popularité, ce qu'a semblé approuver M. Livanos, lors d'une réunion à Sparte, retransmise par une chaîne locale. "Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a appelé le ministre de l'Agriculture et lui a demandé des explications sur sa réaction concernant les propos inacceptables de Petros Doukas, maire de Sparte", selon un communiqué gouvernemental. "Le ministre a reconnu qu'il aurait fallu réagir différemment et a démissionné", ajoute ce bref texte. Pour le remplacer, le secrétaire d'Etat au ministère de la Gouvernance numérique et député de la Nouvelle-Démocratie (ND, droite) au pouvoir, Georgios Georgantas, a été nommé, selon les services du Premier ministre. (Belga)