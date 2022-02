Nucléaire: Washington juge qu'un accord avec Téhéran "est en vue" mais devient "urgent"

(Belga) Les Etats-Unis ont estimé lundi qu'une entente avec l'Iran pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien était "en vue", à la veille de la reprise des négociations à Vienne.

"Malgré les progrès" enregistrés en janvier, les pourparlers "sont parvenus à un stade où une conclusion devient urgente", a toutefois dit un porte-parole du département d'Etat américain à l'AFP. "Un accord qui réponde aux préoccupations-clés de toutes les parties est en vue, mais s'il n'est pas conclu dans les prochaines semaines, les avancées nucléaires de l'Iran rendront impossible notre retour" dans le texte de 2015, a-t-il ajouté. Le négociateur américain Rob Malley devait retourner lundi dans la capitale autrichienne pour participer mardi à la reprise des discussions, annoncée par l'Union européenne qui joue un rôle de coordinatrice de cet exercice diplomatique à haut risque. Objectif: trouver un compromis pour sauver l'accord censé empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique, dont les Etats-Unis se sont retirés en 2018 sous la présidence de Donald Trump en rétablissant toutes leurs sanctions économiques contre la République islamique, qui s'est en retour affranchie de nombreuses restrictions-clés à ses activités nucléaires. Les négociations en cours depuis le printemps dernier à Vienne se déroulent entre les Iraniens et les autres pays signataires de l'accord (Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie), avec la participation seulement indirecte des Américains. "Nous soutenons depuis longtemps qu'il serait plus productif de parler avec l'Iran de manière directe", a souligné le porte-parole de la diplomatie américaine. "Toutefois, les pourparlers vont demeurer indirects, à la demande de l'Iran. Les Etats-Unis n'ont participé à aucune réunion directe avec l'Iran", a-t-il ajouté. (Belga)