Pourparlers sur l'Ukraine - Si la Russie envahit l'Ukraine, "il n'y aura plus" de gazoduc Nord Stream 2

(Belga) "Il n'y aura plus" de gazoduc Nord Stream 2 si la Russie envahit l'Ukraine, a affirmé lundi le président américain Joe Biden lors d'une conférence de presse à l'occasion de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison Blanche. Ce dernier assurant que Washington et Berlin étaient "absolument unis" sur les sanctions à infliger à Moscou.

"Si la Russie envahit (l'Ukraine), cela veut dire des chars et des troupes qui traversent la frontière de l'Ukraine, encore une fois. Alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin", a dit M. Biden au sujet de ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne. Le président américain Joe Biden a également assuré que l'Allemagne avait "toute la confiance des États-Unis", la qualifiant d'allié "fiable". "L'Allemagne est l'un de nos plus importants alliés dans le monde. Il n'y a aucun doute au sujet de l'alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. Aucun", a déclaré M. Biden, alors que certains à Washington considèrent Olaf Scholz comme trop complaisant face au risque d'une attaque de l'Ukraine par la Russie. (Belga)