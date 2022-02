Télévision en streaming: Molotov trouve un accord avec TF1

Le service de télévision sur internet Molotov a annoncé lundi la conclusion d'un accord avec le groupe TF1 pour diffuser ses chaînes aux abonnés payants, après une condamnation pour contrefaçon.

Le 10 janvier, Molotov avait été condamné à verser 8,5 millions d'euros à TF1 et à arrêter de diffuser les chaînes en clair du groupe (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI).

"Molotov distribuera dorénavant les chaînes en clair du groupe TF1 dans ses offres payantes", a indiqué ce diffuseur en "streaming", qui misait initialement sur la gratuité pour ses utilisateurs.

L'accord exclut à ce stade les chaînes payantes du groupe (TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV), objet de négociations "toujours en cours" avec TF1, a ajouté la plateforme.

"Molotov regrette cette situation et réaffirme son attachement à la gratuité pour tous des chaînes en clair de la TNT. Il est d'ailleurs important de noter que toutes les autres chaînes de la TNT sont accessibles gratuitement sur Molotov, en dehors de celles des groupes TF1 et M6", a souligné l'application créée en France.

M6 avait contesté de la même manière la diffusion de ses chaînes en clair (M6, W9, 6Ter et Gulli) et remporté lui aussi la bataille judiciaire en décembre. Le même mois, un accord semblable à celui trouvé avec TF1 a été signé.

Lancé en 2016 par Jean-David Blanc (créateur d'AlloCiné), Jean-Marc Denoual (ancien cadre de TF1) et Pierre Lescure (ancien patron de Canal+), Molotov revendique "plus de 18 millions d'utilisateurs". M. Blanc en est le président, et le directeur général est Grégory Samak.

En difficulté financière, la plateforme a été rachetée en novembre pour 164 millions d'euros par FuboTV, service américain de télévision sur internet axé sur le sport.