Des policiers de la zone boraine agressés et blessés par un homme... devenu incontrôlable à l'arrivée de ses parents

Les policiers de la zone boraine ont été appelés samedi vers 4 heures du matin pour un véhicule qui se trouvait dans le fossé le long de l'Axiale boraine (N550). Sur place, les policiers ont constaté que le conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, était indemne. Il se trouvait toutefois sous l'effet de l'alcool. Les policiers ont pris contact avec les parents du conducteur pour leur demander de venir le chercher.



L'individu est, à l'arrivée de ses parents, entré dans une colère folle et il a fait preuve d'une grande violence à l'égard des policiers, crachant dans leur direction et se disant positif au Covid. L'intervention de six policiers a été nécessaire pour maîtriser le jeune rebelle et lui placer les menottes. Il a été emmené dans un hôpital local où il a été examiné par un médecin. Il a ensuite été placé au cachot. Le parquet a demandé une procédure accélérée à son égard pour de nombreux chefs, notamment coups et blessures, outrages, menaces et rébellion. Le chef de corps de la zone boraine, Jean-Marc Delrot, a précisé dans un communiqué que les agents concernés dans l'intervention ont été blessés et qu'ils font tous l'objet d'une interruption de travail de plusieurs jours.