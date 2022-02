Les premières cigognes sont arrivées au zoo de Planckendael (vidéo)

Après le calme hivernal, des craquètements se font à nouveau entendre au zoo de Planckendael. Ce bruit qui vous est peut-être familier annonce le retour des cigognes et dans quelques semaine, celui du printemps!

Le Zoo Planckendael accueille ses premières cigognes de l'année. Les oiseaux sont de retour dans le parc après six mois d'absence. Nous en avons déjà recensé 44 à ce jour !

La plus grande colonie de cigognes en Belgique s'est encore agrandie l'année dernière et a établi un nouveau record avec pas moins de 82 nids. Entre-temps, la colonie compte quelque 180 volatiles, avec une moyenne de 100 poussins par an, nous informe le zoo.