Le shopping Batta tente de survivre à Huy: "La galerie a besoin de nouveaux commerçants"

Les temps sont durs pour la galerie Batta à Huy. Sur une vingtaine de cellules commerciales, la moitié est vide. Pourtant, certains veulent croire en de jours meilleurs.

"On pense que la galerie a besoin d'une image plus jeune, de nouveaux commerçants. Elle est là depuis les années 70 et les propriétaires sont trop âgés pour continuer à faire vivre la galerie", estime Antonio Stefanini, commerçant.



"A un moment donné, les gens se sont un peu lassés avec le covid. Il y a eu moins de monde. Maintenant que le covid va certainement nous quitter, on va redynamiser ça par de l'événementiel", explique Jean-Paul Ancion, commerçant.



Certains espèrent beaucoup en l’aménagement de l’esplanade devant la galerie. Mais ce changement n'aura lieu que dans quelques années.