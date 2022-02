Les premières cigognes de retour à Planckendael après leur périple hivernal

(Belga) Le zoo de Planckendael, situé à Malines dans la province d'Anvers, a assisté ces derniers jours au retour des premières cigognes, parties depuis six mois pour passer l'hiver au chaud, annonce le parc zoologique mardi. Quarante-quatre oiseaux se sont déjà installés dans le zoo.

Le zoo de Planckendael accueille la plus grande colonie de cigognes en Belgique, comptant 82 nids et 180 volatiles. En moyenne, 100 poussins éclosent par an. Ces cigognes font un retour précoce début février, mais cela avait déjà été le cas l'an dernier. Des dizaines d'échassiers vont encore rejoindre leur nid dans les prochaines semaines. Certains volatiles passent également tout l'hiver au parc zoologique car ils sont trop âgés pour s'aventurer vers le sud. (Belga)