Colombie : au moins sept morts dans un glissement de terrain

(Belga) Au moins sept personnes ont été tuées mardi matin par un glissement de terrain dans une zone habitée d'une localité du centre-ouest de la Colombie, a-t-on appris de source officielle.

De fortes pluies ont provoqué à l'aube l'éboulement d'un pan de montagne sur des maisons de la localité de Dosquebradas, dans le département de Risaralda. Le bilan des victimes a évolué au cours des recherches et l'Unité nationale pour la gestion des risques de désastres (équivalent de la Sécurité civile) a fait état sur Twitter de sept morts et de 29 blessés. L'armée a diffusé des images de militaires en train de dégager les décombres à la recherche de possibles autres victimes. Les services de secours on dit craindre de possibles nouveaux glissements de terrain, du fait de l'accumulation des eaux de la rivière Otun. "Nous sommes en ce moment en train de gérer tout le périmètre d'évacuation parce que nous détectons encore une instabilité du terrain", a déclaré sur une radio locale un responsable du département, Alvaro Arias. (Belga)