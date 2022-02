Bientôt un nouveau système d'alerte discrète par SMS ou Whatsapp pour les usagers du rail

(Belga) Afin de répondre aux appels d'urgence dans des situations d'insécurité ou de danger où il est difficile de téléphoner, la SNCB va remplacer sa plateforme numérique de gestion des appels. Cette future plateforme pourra recevoir les appels d'urgence par SMS et messages WhatsApp. Cette fonctionnalité est développée en priorité et pourrait être mise en œuvre d'ici un an, a annoncé mardi le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet en commission de la Chambre.

"Au-delà d'autres mesures à prendre, cette possibilité de signaler discrètement un problème est de nature à répondre à cet inconfort et d'offrir une protection supplémentaire aux utilisatrices et aux utilisateurs du rail", a commenté le ministre. Entre-temps, la SNCB affichera plus visiblement son numéro d'urgence 0800/30230, également dans les trains, pour le faire connaître davantage. Ce numéro est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. (Belga)