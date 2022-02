Bas les masques dans les Etats américains démocrates, des mois après les républicains

Californie, New Jersey, Connecticut et peut-être bientôt New York : des Etats américains dirigés par les démocrates annoncent la levée du port du masque obligatoire en intérieur et à l'école, des mois après les Etats républicains et à mesure que l’épidémie de Covid-19 reflue dans le pays.

Le port du masque est un marqueur politique très fort aux Etats-Unis, où l'obligation de se couvrir le visage est considérée comme une entorse aux libertés individuelles par une grande partie de la droite et du parti républicain.

Ainsi en presque deux années de pandémie - qui a fait plus de 900.000 morts dans tout le pays - des Etats gouvernés par des républicains comme la Floride et le Texas ont toujours refusé d'appliquer l'obligation du port du masque, tandis qu'il est imposé dans les commerces, écoles, administrations, transports et parfois les entreprises dans des Etats démocrates.

Mais depuis lundi, des Etats de la côte Est et de la côte Ouest, qui votent traditionnellement démocrate et appliquent des mesures sanitaires strictes, ont annoncé des assouplissements.

- "Retour à la normale" -

Le gouverneur du New Jersey Phil Murphy, réélu de justesse en novembre, a indiqué que le port du masque ne serait plus obligatoire dans toutes les écoles de l'Etat à partir du 7 mars, "un pas énorme vers un retour à la normale pour nos enfants".

Il a été suivi lundi soir par son collègue Ned Lamont, gouverneur du petit Etat du Connecticut, où l'obligation du masque à l'école sera levée le 28 février.

Autre petit Etat, le Delaware - résidence du président Joe Biden - a également annoncé par la voix de son gouverneur John Carney que l'obligation du port du masque dans les lieux clos ne sera plus qu'un souvenir dès ce vendredi et dans les écoles le 31 mars.

Mais c'est le gouverneur Gavin Newsom, chef de l'exécutif de l'immense et très peuplée Californie (40 millions d'administrés), qui a marqué les esprits lundi soir: plus de masque en intérieur pour tous les résidents vaccinés à compter du 15 février.

- Plus de masque -

Gavin Newsom a invoqué sur Twitter "un taux de contamination en baisse de 65% depuis le pic du variant Omicron" et une "stabilisation des hospitalisations dans tout l'Etat". En revanche, le port du masque restera en vigueur dans les écoles et pour les personnes non vaccinées, le gouverneur les sommant de "se faire vacciner" ou de recevoir leur troisième dose.

Enfin en Oregon, la gouverneure Kate Brown a annoncé sur Twitter qu'elle "lèverait les obligations du port du masque au plus tard le 31 mars".

De quoi mettre la pression sur l'Etat et la ville de New York, dirigés par la gouverneure démocrate Kathy Hochul et le nouveau maire de l'aile droite du parti démocrate Eric Adams.

Le très à droite tabloïd New York Post souligne mardi qu'Eric Adams a lui-même reconnu un "taux de positivité (au variant Omicron) dans les écoles de moins de 1%" chez les enfants.

Mais la mégapole, qui fut l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis en 2020 (avec au moins 38.000 morts) reste traumatisée et n'a a priori rien prévu d'annoncer dans les prochains jours. Le port du masque demeure bien respecté dans les transports et les lieux publics fermés, voire dans les rues.

Les contaminations quotidiennes aux Etats-Unis sont en chute libre avec un peu moins de 300.000 cas par jour en moyenne sur sept jours glissants, selon les autorités sanitaires. Loin du pic de 800.000 cas atteint mi-janvier.

Le pays a toutefois franchi le 4 février la barre des 900.000 morts du Covid-19 en près de deux ans, selon l'université Johns Hopkins. Le seuil des 800.000 décès avait été passé mi-décembre.

Le nombre de morts continue donc d'augmenter dans ce pays où seulement 64% de la population est entièrement vaccinée, malgré la grande facilité d'accès aux doses.