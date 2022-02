Le métro qui bloquait le boulevard Tirou a été dégagé à Charleroi, mais la circulation des M2 est toujours perturbée (photos)

Des témoins nous signalent des problèmes de circulation à Charleroi via le bouton orange Alertez-nous. "Charleroi semble connaître des soucis, police au niveau du boulevard Tirou et rues avoisinantes", nous écrit Jean-Michel. "Certains métros sont à l'arrêt", détaille un autre témoin. "Il y a une panne d'électricité", nous signale un autre témoin.

Renseignements pris auprès de la porte-parole des TEC Charleroi, Véronique Benoît, une caténaire endommagée est à l'origine du problème. "Ce câble qui alimente le tram en électricité s'est rompu, détaille-t-elle. Dès lors, un métro de la ligne M2, s'est stoppé au milieu du boulevard Tirou". Vers 19h15, le métro avait déjà été dégagé et la circulation automobile avait pu reprendre. Celle des métros M2, en revanche, n'avait pas encore repris. "Les ouvriers sont en train de remettre la caténaire en place. Les métros M3 et M4 roulent parfaitement, mais les M2 connaissent encore des soucis. Ceux-ci seront réglés on l'espère en soirée ou au plus tard demain matin à la première heure", assure la porte-parole.

Photos: Fabian Van Hove.