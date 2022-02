Pourparlers sur l'Ukraine - Allemagne, France et Pologne "unis" pour préserver la paix en Europe

(Belga) L'Allemagne, la France et la Pologne sont "unis" dans leur objectif de préserver la paix en Europe, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz, qui recevait mardi soir à Berlin Emmanuel Macron et Andrzej Duda pour parler de la crise ukrainienne.

Le maintien de la paix doit intervenir "par la diplomatie et par des messages clairs, ainsi que la volonté commune d'agir ensemble", a déclaré le chancelier lors d'un point presse tenu avant un dîner de travail avec les présidents français et polonais. Ce dernier a d'ailleurs estimé mardi qu'il était possible d'éviter une nouvelle escalade dans le conflit russo-occidental autour de l'Ukraine et que les Européens, par leurs efforts communs, devraient réussir à "éviter la guerre". "Que nous puissions éviter la guerre, comme je l'ai dit, c'est notre tâche fondamentale aujourd'hui, je pense que nous y parviendrons", a déclaré Andrzej Duda.