Plus de la moitié des établissements horeca contrôlés emploient du personnel non-déclaré

(Belga) Plus de la moitié des établissements horeca contrôlés en 2021 par le Service d'information et de recherche sociale (SIRS) du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, employaient du personnel non-déclaré, ressort-il des chiffres publiés mardi par le SIRS.

Malgré l'instauration de la caisse "blanche" et des emplois flexibles dans l'horeca, le nombre d'infractions détectées est en constante augmentation. En 2021, 53 % des établissements contrôlés ont été épinglés contre un peu moins de la moitié en 2015, avant l'introduction de la caisse "blanche" et des emplois flexibles. Le service reconnaît que les taux d'infraction dans le secteur de la restauration sont encore assez élevés. "Il est vrai, cependant, que les contrôles sont beaucoup plus ciblés que par le passé, ce qui fait que les chances de se faire prendre ont augmenté ces dernières années", explique le porte-parole du SIRS, Lore Smeets. "Les services d'inspection sociale n'effectuent pas plus de contrôles, mais des contrôles plus efficaces." (Belga)