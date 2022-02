Bpost lance un projet pilote pour déposer un colis directement au facteur

(Belga) Bpost va lancer le 14 février, dans plusieurs communes des trois Régions du pays, un projet pilote permettant de remettre directement au facteur des colis à envoyer, rapporte mercredi le groupe Mediahuis.

Le colis "devra être estampillé et entièrement étiqueté", explique la porte-parole de Bpost, Veerle Van Mierlo. "Ce ne sera également possible que dans le cas où le facteur se rend déjà chez un client pour y déposer un paquet. Il ne s'agit pas de laisser le colis dans la boîte aux lettres." Il n'est pas encore certain que le projet sera étendu au reste du pays. "La période pilote se déroule jusqu'au 15 avril", poursuit Mme Van Mierlo. "Ensuite, nous évaluerons si le système fonctionne et si la demande est là." Bpost n'y voit pour sa part que des avantages. "Cela évite aux clients de se rendre au bureau de poste et c'est aussi plus rentable pour Bpost, car moins de colis doivent être envoyés depuis le point de dépôt", explique encore la porte-parole. (Belga)