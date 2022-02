Les "vélos de société" ont la cote auprès des employés: voici pourquoi

Ce matin, nous parlons vélo. Est-ce que vous renonceriez à une voiture de votre ménage si vous receviez un vélo de fonction de votre employeur ?

C’est la question qui a été posée en ligne par le bureau iVOX à la demande de l’entreprise "Lease a Bike" à 1.000 travailleurs belges. Des ouvriers, des employés, des fonctionnaires et cadres moyens et supérieurs. Et bien 24%, soit près d’un travailleur sondé sur quatre, envisagent cette option.

Même les travailleurs qui ont déjà un véhicule de fonction sont intéressés. Parmi ceux qui bénéficient d'une voiture de société, plus d'un quart (25,7%) seraient prêts à y renoncer en faveur d'un vélo en leasing. C’est considérable puisque seuls 14% des employés en profitent déjà aujourd'hui.

Pourquoi cet engouement des salariés ?

Parce que c’est fiscalement encouragé. Un travailleur qui prend un vélo en leasing va économiser autour de 40 % par rapport à un achat personnel. Le prix du vélo est en effet soustrait du salaire brut. Mieux encore, si l’employeur assure une petite contribution, le travailleur va économiser jusqu’à 80 % par rapport à un achat privé. Et au terme du leasing, ce travailleur pourra l'acquérir définitivement pour un montant réduit.

Qu’en pensent les employeurs ?

Enormément d’entreprises et de départements de ressources humaines se décarcassent pour proposer un mix de solutions de mobilité au travailleur. Et le vélo en fait partie. Mais sauter le pas est compliqué car cela implique le calcul d’avantages en nature, de statuts fiscaux différents, de mode de paiement et de remboursement des différents types de mobilité, une assistance, une assurance... Bref, c’est un casse-tête pour les directions des ressources humaines. Et un véritable plan d’implémentation est souvent nécessaire.

C’est sans doute pour cette raison que plus de 4 salariés sur 10 sondés dans l’étude "Lease a Bike" indiquent que leur employeur ne serait pas du tout ouvert à l'idée de leur payer un vélo de société.

Est-ce que cette solution de leasing vélo est conçue uniquement pour les grandes entreprises ou bien également pour les PME ?

Les deux. Même si la croyance est encore profondément ancrée que le leasing de vélos est uniquement possible quand on travaille pour une grande entreprise, la formule peut parfaitement être mise en place dans une toute petite. Le leasing de vélos est abordable pour les deux parties, l’employeur et l’employé. Pour l’employeur, un vélo de société peut être attribué sans préfinancer quoi que ce soit.