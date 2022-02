Assouplissements, port du masque à l'école: le vice-premier ministre Georges Gilkinet veut activer le code orange

Le prochain comité de concertation se tiendra vendredi à partir de 14 heures au Palais d'Egmont. Bien que les seuils prévus dans le baromètre pour changer de code couleur ne soient pas atteints, des assouplissements ne sont pas exclus si la tendance à la baisse des indicateurs pertinents (nouvelles admissions et occupation des soins intensifs).

Le code orange va-t-il être activé lors du comité de concertation ? Le vice-premier ministre Georges Gilkinet (Écolo), invité de Fabrice Grosfilley sur BEL RTL, estime que "c'est le minimum".

"Je pense qu’il est temps de passer à autre chose et d’apprendre à vivre avec ce virus. Je souhaite qu’on passe à une autre phase de la gestion de la pandémie. Le passage au code orange du baromètre est un minimum", souligne-t-il. "Il faut aller plus loin. J’espère que ce qui se passe avec le variant Omicron va se confirmer, c’est-à-dire plus d’infections mais moins de gravité, ce qui nous permettre de retrouver la vie normale dans les écoles, les maisons de repos,… dans plein d’endroits qui ont souffert aussi de la pandémie. C’est une crise sanitaire mais aussi une crise mentale."

Le code orange prévoit de lever les restrictions dans l’horeca, d’ouvrir les boîtes de nuits avec le Covid Safe Ticket, mais il n’évoque par exemple pas le port du masque dans les écoles. "Je l’espère qu'on en parlera. Je vais amener ce point à l’ordre du jour. Je pense que pour un bon apprentissage, c’est évidemment beaucoup plus facile pour les enfants sans le masque. Dans les maisons de repos également, pour les personnes âgées, c’est très compliqué. Dans les écoles, je vais proposer les cours sans masque dans les années les plus basses, dans les primaires."

Le CST doit-il disparaître avant l’été comme le demande Benoît Piedboeuf, le chef de groupe MR à la Chambre, qui était l'invité de Bel RTL mardi matin? "Oui et même plus tôt que ça", a répondu Georges Gilkinet. "Il y aura une évaluation de ce CST par le Parlement. Pas un jour de trop, c’est le principe. S’il disparaît, ce n’est pas pour ça qu’on ne pourrait pas le réactiver à certaines conditions."