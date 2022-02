Wavre est la dernière ville en Belgique à imposer le port du masque dans les rues: jusqu'à quand?

A Wavre, le port du masque est toujours obligatoire dans les rues du centre-ville de 8h à minuit pour les plus de 6 ans. Il s'agit de la dernière ville en Belgique à imposer cette mesure.

Depuis le 8 décembre 2021, la bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet (MR), a signé une ordonnance imposant le port du masque dans le centre-ville pour les plus de 6 ans. À l'époque, ce choix avait été fait à cause du risque de transmission du virus dans les rues très fréquentées.



Deux mois plus tard, cette mesure est toujours d'application. Wavre est la dernière ville en Belgique qui impose le port du masque dans les rues. Contactée par nos confrères de Sudpresse, la bourgmestre a annoncer espérer supprimer l'obligation après le Codeco de vendredi. "Ce n’était vraiment pas un objectif d’être les derniers à l’imposer, ni de me distinguer", dit-elle.



Dans les colonnes du Sudpresse, le chef de corps de la police communale Bernard De Maertelaere a indiqué que 7 procès-verbaux ont été dressés depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance. "Mais c’était uniquement à des personnes réfractaires", dit-il.