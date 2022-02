La Reine Mathilde copie les looks de la reine Maxima des Pays-Bas en visitant les mêmes endroits (photos)

On les sait très proches et partageant une même passion pour les tenues du couturier belge Natan. Mais récemment les Reines des deux pays limitrophes que sont la Belgique et les Pays-Bas ont opté pour les mêmes tenues pour visiter les mêmes endroits à 4 mois d'intervalle. Des similitudes pointées par le site 7sur7.

La Reine Mathilde qui effectuait avec son époux la semaine dernière une visite au Sultanat d'Oman et aux Emirats arabes unis s'est également rendue à l'Exposition universelle de Dubaï. La même où Maxima s'était rendue il y a presque 4 mois.

Joëlle Vanden Houden, spécialiste de la royauté, est perplexe quant aux choix des tenues de l'épouse du roi Philippe . “Je ne comprends pas pourquoi elle a choisi deux fois une copie exacte de la tenue de la reine Maxima. On aurait presque dit des sœurs jumelles. Mathilde et son entourage ont dû voir ces images de Maxima, non? Comment expliquer alors que Mathilde ait choisi une tenue presque identique à deux reprises et au même endroit, même pas quatre mois plus tard? (...)Mais pourquoi Mathilde a-t-elle fait ce choix? J’aurais fait exactement l’inverse. Si Maxima avait déjà porté cette robe ici, je ne l’aurais pas copiée. Elle pouvait par exemple porter ces tenues dans un autre endroit. C’est bizarre", détaille la spécialiste sur le site de 7sur7.