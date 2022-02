Tayla est atteinte d’un syndrome rare: "Je ne peux pas sourire" (vidéo)

Tayla, une femme originaire de Nouvelle-Zélande, ne peut pas sourire, car elle est née avec le syndrome de Moebius. Il s’agit d’une paralysie faciale qui l'empêche d’avoir toutes les expressions du visage. "Le syndrome de Moebius est un trouble neurologique rare qui affecte mes sixième et septième nerfs crâniens. Cela signifie que mes sourcils ne bougent pas, que mes yeux ne se déplacent pas de gauche à droite et que ma lèvre supérieure ne bouge pas, ce qui signifie que je ne peux pas sourire, et c'est très rare", explique-t-elle.



Tayla a été victime de harcèlement pendant son adolescence à cause de son état. "Je ne voulais pas sortir de chez moi car je n'avais pas confiance en moi", explique la jeune femme à Truly.

Mais elle a décidé de ne pas se laisser influencer par la négativité de certaines personnes et d’être enfin heureuse.



Aujourd'hui, la jeune femme devenue influenceuse est une athlète engagée dans des jeux Paralympiques. Elle bat des records. "Le sport m'apporte tellement... la discipline et la confiance en moi", dit-elle.

Tayla donne des conférences pour raconter son histoire et tente de motiver les gens autour d’elle.