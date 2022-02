Musique: Victoire d'honneur en vue pour Jacques Dutronc

Une Victoire d'honneur sera décernée à Jacques Dutronc lors des Victoires de la musique, vendredi, ont annoncé mercredi les organisateurs.

L'année dernière, c'était Jane Birkin qui avait été ainsi célébrée. Ce n'est pas une année comme les autres pour Jacques Dutronc, 78 ans. Il va pour la première fois tourner avec son fils, Thomas, dans un récital sobrement baptisé "Dutronc & Dutronc".

Ce show démarrera en avril, avec notamment deux dates au Casino de Paris, un passage au Printemps de Bourges, avant d'écumer festivals d'été et salles de France, Suisse et Belgique, jusqu'au début 2023.

"C'est vraiment mieux que de donner rendez-vous à son fils aux Tuileries, là, c'est bien, dans toute la France (et pays limitrophes), avec des témoins bien sûr", s'amusait récemment Jacques Dutronc, interrogé aux côtés de son fils par l'AFP.

Ce qui "a été déclencheur", comme le résume Dutronc junior, c'est que lui et son père reprennent ensemble "Le petit jardin". Un classique de Jacques Dutronc, pour la réédition enrichie de "Frenchy", l'album à succès de Thomas. "Je suis très content que ça se fasse maintenant, avant je n'aurais pas été prêt", confiait le fils du chanteur et de Françoise Hardy.

La cérémonie des 37e Victoires de la musique se déroulera vendredi à La Seine Musicale, en région parisienne, et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21H10.

OrelSan et Clara Luciani sont les grands favoris, nommés dans quatre catégories chacun: artiste (masculin et féminine), album, chanson et création audiovisuelle. Stromae, dont le nouvel album est un des plus attendus de 2022, sera le président d'honneur de la cérémonie.