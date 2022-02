Douze poneys et un cheval saisis pour maltraitance dans une ferme pédagogique à Visé: "L’image renvoyée aux enfants est choquante"

Douze poneys Shetlands et un cheval maltraités à Visé ont été saisis par différentes associations luttant contre la maltraitance des animaux. Ils étaient utilisés dans une ferme pédagogique, notamment pour des stages destinés aux enfants.

À Visé, des riverains se sont plaints de la situation de douze poneys Shetlans et d'un cheval dans une ferme pédagogique. L’Unité du Bien-Être Animal de la région Wallonne s'est rendue sur place et a constaté une situation alarmante qui a entraîné la saisie dans les plus brefs délais. Les associations Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Au Bonheur Animal, EquiChance et Animal sans toit se sont déplacés sur les lieux.

"Privés du minimum vital"

Dans un communiqué, l'association Animaux en Péril explique la situation. "La prairie n’est qu’un champ de boue. Les équidés y errent à la recherche désespérée de nourriture. Les abris de fortune présents sur place ne permettent pas aux poneys et au cheval de disposer d’une zone sèche, tant le sol est couvert de fange. Privés du minimum vital, les douze petits équidés et le cheval n’ont pas la possibilité de s’abreuver en suffisance. Deux poneys sont enfermés dans un abri misérable, car qualifiés de « fugueurs ». Ils baignent dans le mélange de boue et d’excréments dont est composée leur litière. La propriétaire, informée la veille, a déposé de la paille par-dessus la crasse pour faire illusion."

Physiquement très affaiblis

Selon Animaux en Péril, les poneys souffrent d'une grave malnutrition. "Le plus petit poney pris en charge ne pèse que 46kg, soit la moitié du poids qu’il devrait faire", poursuit l'ASBL. "Une fois libérés du champ de boue, affamés, les animaux essayaient de se jeter sur la moindre brindille le long du chemin qui les menait vers les véhicules des refuges".

Les animaux ont été pris en charge par les équipes professionnelles des associations.

Dans une ferme pédagogique

L'association indique que les poneys étaient utilisés dans une ferme pédagogique pour le divertissement d'enfants, notamment dans le cadre de stage. "L’image renvoyée aux enfants est choquante", indique Sophie Locatelli, Vice-Présidente d’Animaux en Péril et Présidente du Rêve d’Aby.

L’Unité du Bien-Être Animal de la région Wallonne a dressé un procès-verbal pour infraction au Code Wallon du Bien-être animal. La propriétaire pourra être poursuivie au pénal ou administrativement.