Espagne: le roi Felipe VI positif au Covid-19 avec "des symptômes légers"

Le roi d'Espagne Felipe VI, âgé de 54 ans, est positif au Covid-19 et présente des "symptômes légers", a annoncé mercredi la Maison royale, précisant que le monarque suspendait "ses activités officielles" pendant sept jours.

"Sa Majesté le roi a présenté un résultat positif au test du Covid-19 auquel il s'est soumis ce matin (mercredi), après avoir présenté la nuit dernière des symptômes légers", a indiqué la Maison royale dans un communiqué.

"L'état général de santé de Sa Majesté le roi est bon et il continuera son activité institutionnelle depuis sa résidence", précise le communiqué.

Son épouse et sa fille, la reine Letizia et l'infante Sofia, ne présentent en revanche pas de symptômes, pourront poursuivre "leurs activités" et suivront le protocole indiqué "dans ce genre de situation", ajoute la Maison royale.

Sur Twitter, le Premier ministre Pedro Sanchez lui a souhaité "un rapide rétablissement".

Le souverain a assisté ces derniers jours à plusieurs rencontres publiques (colloque scientifique, déjeuner, etc) et devait rencontrer mercredi midi, d'après son agenda, Zeljko Komsic, le membre croate de la présidence collégiale de Bosnie.

Felipe VI avait reçu sa première dose de vaccin fin mai 2021. Interrogée par l'AFP sur le sujet, la Maison royale n'a pas indiqué si le roi avait depuis reçu des doses complémentaires.

A partir de jeudi, l'Espagne va abandonner le port du masque obligatoire à l'extérieur à la faveur d'une amélioration de la situation sanitaire globale dans le pays.